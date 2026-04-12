Haberler

Otomobille çarpışan motosiklet durağa daldı: 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin otobüs durağına dalması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza, Kuştur Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 60 ZE 880 plakalı otomobilin sürücüsü İ.B., seyir halindeyken yolun sağında bulunan kumsal alana dönmek istedi. Bu esnada aynı yönde ilerleyen 06 FNT 332 plakalı motosikletin sürücüsü G.Ö. ani manevra yaparak otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet, kaldırıma çıktıktan sonra dolmuş durağına çarparak durabildi. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü G.Ö.'nün sol bacağının kırılırken, arkasında yolcu olarak bulunan Y.Ö. ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

