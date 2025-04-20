Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı! İşte ilk ifadesi

Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı
Kardeşi Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor

İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini programa çıkarmak isteyen Candaş Tolga Işık'a tehdit

Ahmet Minguzzi'nin ailesini konuk edecekti! Candaş Tolga Işık'a tehdit
MHP'li Feti Yıldız'dan yeni infaz kanunu çağrısı

MHP'den yeni infaz kanunu çağrısı

Kuşadası'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kuşadası'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptığı kazada, yolcu konumundaki kişi yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil müstakil bir evin bahçe duvarına çarparken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Türkmen Mahallesi Enver Reis Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan N.S. idaresindeki 34 ZA 4879 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu müstakil bir evin bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle bahçe duvarı yıkılırken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü N.S.'nin yara almadan kurtulduğu kazada yanında bulunan yolcu konumundaki O.K. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan O.K. tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.