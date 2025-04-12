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Kuşadası'nda Servis Aracı Devrildi: 12 Yaralı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otele ait personelleri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı. Kaza, Kuşadası-Selçuk karayolu Kuştur mevkiinde meydana geldi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kuşadası'nda servis aracı devrildi: 12 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otele ait personelleri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Kaza, Kuşadası- Selçuk karayolu Kuştur mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde otel çalışanlarını taşıyan Kamil D. idaresindeki 09 APP 893 plakalı servis minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine virajda yoldan çıkarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şoför dahil 12 kişi ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EŞBER OKAYER - 3.Sayfa
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