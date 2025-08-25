Kuşadası'nda Orman Yangınlarına Karşı Bilgilendirme Faaliyeti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri, vatandaşları orman yangını riskine karşı bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim personeli tarafından Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası Milli Parkı'na gelen ziyaretçilere orman yangınlarının önlenmesi ve çevre kirliliği konularda kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyet kapsamında "Her Şey Elimizde" mottosuyla, çevre ve doğa bilinci oluşturulması hedeflenirken, "Ormanlık Alanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar" başlıklı broşürler dağıtıldı. Ormanlık alanlara izinsiz giriş, ateşli piknik, sigara izmariti bırakma, cam/kırık atık atılması gibi yangına sebep olabilecek unsurlar hakkında bilgilendirme yapılırken, denetim, kontrol ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN