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Kuşadası'nda Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Kuşadası'nda Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik polisleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir şahsın evinde uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli M.S. gözaltına alındı ve elektronik kelepçeli ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında şüpheli bir şahsın evinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında şüpheli bir şahsın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda evde yapılan aramalarda; 102 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 9mm çapında 10 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet av fişeği ile 500 adet kilitli poşet ele geçirildi. Şüpheli M.S. (44) yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkartıldığı adli makamlarca M.S. elektronik kelepçeli ev hapsi cezasına çarptırıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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