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Kuşadası'nda motosikletin yayaya çarptığı kazada bir kişi hayatını kaybetti

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Kuşadası'nda motosikletin yayaya çarptığı kazada bir kişi hayatını kaybetti
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Kuşadası'nda gece yarısı Tütüncüler Kavşağı'nda motosikletin yayaya çarptığı kazada bir kişi hayatını kaybetti. Ağır yaralanan yaya hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün tedavisi sürüyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece yarısı saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 AES 034 plakalı motosikletin sürücüsü Ali Enes Işıkay, Tütüncüler Kavşağı'na girdiği sırada yaya İrem Pourjalalı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Pourjalalı ağır yaralanırken, motosiklet sürücüsü de yaklaşık 100 metre yolda sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 36 yaşındaki İrem Pourjalalı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Enes Işıkay'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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