Kuşadası'nda motosiklete arkadan çarpan otomobilde 1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin seyir halindeki motosiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kuşadası ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan N.N. yönetimindeki 09 AEH 200 plakalı motosiklete arkadan otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü N.N. yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahaleden sonra N.N.'yi ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN