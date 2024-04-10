Kuşadası'nda Motosiklet Sürücülerine Yapılan Denetimlerde 48 Kişiye Cezai İşlem Uygulandı

Kuşadası İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından kentte motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde, kuralları ihlal eden 48 sürücüye 132 bin 725 lira ceza yazıldı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Amirliği ekipleri, kazaları önlemek ve motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla kentte denetim başlattı. Edinilen bilgiye göre, ilçede trafik yoğunluğunun en fazla yaşandığı Candan Tarhan, Atatürk ve Mahmut Esat Bozkurt bulvarlarında yapılan eş zamanlı denetimlerde, kask kullanımına ve sürücülerin evraklarına bakıldı. 106 motosiklet sürücüsünün denetlendiği uygulamada, 36'sına kask takmamaktan, 3'üne ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan, 4'üne araç muayenesi olmamasından, 8'ine ise yetersiz ehliyetle motosiklet kullanmaktan 132 bin 725 TL ceza kesildi. Ayrıca 2 motosiklet de trafikten men edildi. Artarak devam edecek olan denetimlerde, güvenlik kameralarından da kontrol yapılarak kuralları ihlal eden motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulanacağı bildirildi. - AYDIN