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Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır şekilde yaralandı. Kazanın nedeni ise aşırı hız ve virajı alamama olarak belirlendi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi ölürken, 1 kişi ise ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Yüksel Yalova Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Musa Turcan (29) idaresindeki 09 AGF 265 plakalı motosiklet virajı alamayınca bariyerlere çarparak savruldu. Sürücü Musa Turcan kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybederken aynı motosiklette yolcu olarak bulunan Ali A. yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Görgü tanıklarının ifadesine göre sabah 06.30 sularında iddiaya göre aşırı hızlı bir şekilde viraja giren motosiklet sürücüsü Musa Turcan direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletin savrulmasına engel olamadı. Yolcu olarak motosiklette bulunan Ali A. ve Musa Turcan'ın koruyucu kask takmadıkları görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Musa Turcan ile yolcu konumundaki Ali A. ağır yaralı olarak ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesine götürüldü. Sürücü Musa Turcan (29) burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yolcu Ali A'nın ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Kuşadası Aydın Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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