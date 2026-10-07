Kuşadası'nda mıcır nedeniyle kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarken, sürücü yaralandı.

Kaza, Yeniköy-Çamlık yolunun birinci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.H. yönetimindeki 35 EH 123 plakalı otomobil, yola yeni serilen mıcır nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan araçtan ekipler tarafından çıkarılan E.H., sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı