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Kuşadası'nda boğulan emekli öğretmen yaşamını yitirdi

Kuşadası'nda boğulan emekli öğretmen yaşamını yitirdi
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kuvvetli rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle denize giren 20 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. 16 kişi kurtarılırken, emekli öğretmen Mahmut Öz hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve buna bağlı olarak yükselen dalgalar denizde tehlikeli anların yaşanmasına neden olurken, uzun yıllar Yenipazar ilçesinde görev yapan emekli öğretmen Mahmut Öz boğularak hayatını kaybetti.

Olay, 5 Temmuz Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda saatte yaklaşık 23 kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle oluşan kuvvetli akıntı ve yüksek dalgalar denize giren çok sayıda kişiyi zor durumda bıraktı. En yoğun olayların yaşandığı Sevgi Plajı'nda yaklaşık 1 saat içerisinde 20 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. İhbarlar üzerine bölgeye sağlık, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması ve çevredeki vatandaşların desteğiyle 16 kişi kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Boğulma tehlikesi geçiren ve uzun yıllar Aydın'ın Yenipazar ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan emekli öğretmen Mahmut Öz (67) vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Öz ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Öz hayatını kaybetti. Öz'ün ölüm haberi başta eğitim camiası olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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