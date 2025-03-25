Aile hekimleri için yeni düzenleme başladı

Aile hekimleri için yeni düzenleme başladı
9 numara! İmamoğlu'nun kaldığı cezaevinde kimler yok ki

9 numara! İmamoğlu'nun kaldığı cezaevinde kimler yok ki
Bakan Şimşek uluslararası yatırımcılarla İmamoğlu sürecini görüşecek

Bakan Şimşek'ten kritik zirve! Masadaki tek konu İmamoğlu
İmamoğlu'ndan eşi ve Erdoğan'ın annesiyle ilgili hakaretlere tepki

Eşiyle ilgili skandal paylaşım cezaevindeki İmamoğlu'nu isyan ettirdi

Kuşadası'nda Kovalamaca: 5 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Kuşadası'nda Kovalamaca: 5 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri, şüpheli bir aracın kaçışı sonrası yaşanan kovalamacada, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şahsı yakaladı. Şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında şüphe üzerine durdurulmak istenen aracın kaçması sonucu yaşanan kovalamacada çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından gerçekleştirilen şok yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında şüphe üzerine durdurulmak istenen bir araç kontrol noktasına girmeden kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucu durdurulan araç içerisindeki şahsın; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title