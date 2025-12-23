Haberler

Kuşadası'nda 9 suçtan aranan firari yurt dışına kaçamadan yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kasten adam öldürme dahil 9 ayrı suçtan aranan L.Y., yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Adli makamlara sevk edilen L.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hakkında kasten adam öldürme dahil 9 ayrı suçtan aranan şüpheli yurtdışına kaçma hazırlığı yaparken polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalandı.

Aydın'da polis ekiplerinin vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kasten öldürme suçunun da bulunduğu 9 ayrı suçtan arama kararı bulunan L.Y.'nin yerini tespit etti. Kuşadası'ndan yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu bilgisine ulaşan ekipler düzenlenen operasyonla şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen L.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
