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Kuşadası'nda Heyelan: Kurşunlu Manastırı Yolu Kapandı

Kuşadası'nda Heyelan: Kurşunlu Manastırı Yolu Kapandı
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Kuşadası Davutlar Mahallesi'nde meydana gelen heyelan sonucu Kurşunlu Manastırı yolu ulaşıma kapandı. Muhtar Erol Yağcıoğlu, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığını belirtti.

Kuşadası Davutlar Mahallesi Mermer Ocağı Bölgesinde heyelan meydana geldi. Tarihi Kurşunlu Manastırı yolu olarak da bilinen bölgede meydana gelen heyelan sebebi ile Manastır yolu ulaşım kapandı.

Davutlar Mahallesi Muhtarı Erol Yağcıoğlu yaşanan heyelanla ilgili verdiği bilgide "Bugün akşam üstü saatlerde Davutlar Mermer Ocağı yolu üzerinden Güzelçamlı Mahallesine giden 1,5 km mesafede yağmurlardan dolayı orman yolunda heyelan meydana geldi. Herhangi bir can kaybı yaralanma ya da maddi hasar yok. Aynı zamanda Kurşunlu Manastırı'na da giden orman yolu heyelan sebebi ile kapandı. Yetkili birimlere haber verildi" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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