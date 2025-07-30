Kuşadası'nda Güneş Enerjisi Tamiri Yaparken Düşerek Hayatını Kaybetti

Kuşadası'nda Güneş Enerjisi Tamiri Yaparken Düşerek Hayatını Kaybetti
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Aydın Kuşadası'nda güneş enerjisi tamiri için çıktığı çatıdan dengesini kaybeden 58 yaşındaki Yıldıray Karagöz, verandanın üzerine düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın Kuşadası'nda güneş enerjisi tamiri için çıktığı çatıdan dengesini kaybedip verandanın üzerine baş aşağı düşen Yıldıray Karagöz hayatını kaybetti.

Olay, Kuşadası'na bağlı Davutlar Mahallesi Yeni Simge Kent sitesinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güneş enerjisi tamiri için evin çatısına çıkan Yıldıray Karagöz (58) dengesini kaybedip yaklaşık yaklaşık 6 metre yükseklikten verandanın üzerine düştü. Komşuların 112'ye ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Karagöz'ün cansız bedeni Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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