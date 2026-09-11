Kuşadası’nda göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli daha tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu belirlenen 4 şüpheli daha yakalanarak tutuklandı.

Kuşadası'nda göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 20 Ağustos 2026 tarihinde meydana gelen göçmen kaçakçılığı olayıyla ilgili 21 Ağustos'ta A.A. ve M.N.J. isimli şüpheliler yakalanmış, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantısı bulunduğu tespit edilen Y.T., K.G., C.Ç. ve H.B.Ü. isimli 4 şüphelinin daha kimliklerini belirledi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı