Gezi teknesinde rahatsızlanan şahsın yardımına Sahil Güvenlik yetişti
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir gezi teknesinde rahatsızlanan şahıs, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gezi teknesinde rahatsızlanan şahıs sahil güvenlik ekipleri tarafından alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası açıklarında gezi teknesinde bir şahsın rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler şahsı tekneden alarak kıyıya ulaştırdı. Sağlık ekiplerine teslim edilen şahsın, ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı