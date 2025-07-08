Kuşadası'nda Freni Tutmayan Araç Kazaya Neden Oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Sabri Mumcu Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, freni tutmayan araç kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Kazada 5 kişi yaralanırken, araç sürücüsünün kalp hastası olduğu iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Seyit Ü. idaresindeki 06 PUH 40 plakalı araç, cadde üzerinde ilerlerken frenlerinin tutmaması sonucu yokuş aşağı kaymaya başladı. Kontrolden çıkan araç, karşı şeritte seyir halindeki diğer araçlara çarpıp, aydınlatma direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazaya neden olan sürücü Seyit Ü'nün kalp hastası olduğu ve olay anında rahatsızlandığı ileri sürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN