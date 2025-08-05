Kuşadası'nda Düzensiz Göçmen Operasyonu: 37 Kişi Yakalandı

Kuşadası'nda Düzensiz Göçmen Operasyonu: 37 Kişi Yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edilen 37 düzensiz göçmen lastik bot içinde yakalandı. Düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edilen 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (KB-89, KB-87) tarafından Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarındaki hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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