Kuşadası'nda Düzenli Göçmen Yüzerek Sisam Adası'na Geçmeye Çalışırken Yakalandı

Kuşadası'nda Düzenli Göçmen Yüzerek Sisam Adası'na Geçmeye Çalışırken Yakalandı
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Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı, Dilek Yarımadası Milli Parkı bölgesinde yaptığı devriye sırasında, Yunanistan'ın Sisam Adası'na yüzerek geçmek isteyen bir düzensiz göçmeni yakaladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Sisam Adası'na yüzerek geçmeyi planlayan 1 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı, Dipburun Jandarma Karakol Komutanlığınca Dilek Yarımadası Milli Parkı bölgesinde icra edilen devriye faaliyetinde Yunanistan'ın Sisam Adası'na yüzerek yasadışı olarak geçmeye çalışacağı tespit edilen Z.A. isimli düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmen adli ve idari işlemlerinin ardından GÖKSEM'e teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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