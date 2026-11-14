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Kuşadası'nda devrilen kamyonetin hafif yaralanan sürücüsü yaralama suçundan aranıyor

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Kuşadası'nda devrilen kamyonetin hafif yaralanan sürücüsü yaralama suçundan aranıyor Haber Videosunu İzle
Kuşadası'nda devrilen kamyonetin hafif yaralanan sürücüsü yaralama suçundan aranıyor
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet yol kenarına devrildi; kazada hafif yaralanan sürücü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kontrolünde sürücünün yaralama suçundan arandığı belirlenirken, kamyoneti izinsiz çıkardığı iddia edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet yol kenarına devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücünün, yapılan kontrollerde yaralama suçundan arandığı tespit edildi.

Kaza, Kuşadası-Aydın yolu 1. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir firmaya ait geri dönüşüm toplama aracı olarak kullanılan 35 BNF 536 plakalı kamyonet, sürücüsü S.E.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yol kenarına devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan ve hafif yaralanan S.E., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, polis ekiplerince yapılan kimlik kontrolünde sürücü S.E.'nin yaralama suçundan arandığı belirlendi. Firma yöneticilerinin saatlerdir kendisine ulaşmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı sürücünün, kamyoneti izinsiz şekilde şantiye dışına çıkardığı da iddia edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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