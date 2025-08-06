Kuşadası'nda Denizde Bir Adam Ölü Bulundu

Kuşadası'nda Denizde Bir Adam Ölü Bulundu
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Türkmen Mahallesi'nde su yüzeyinde hareketsiz bulunan 35 yaşındaki Hüseyin Çatal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denizde bir kişi ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Türkmen Mahallesi Adakule mevkiinde bulunan kayalıkların dibinde su yüzeyinde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan şahıs, karaya alındı. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan kimlik tespit çalışmalarında hayatını kaybeden şahsın 35 yaşındaki Hüseyin Çatal olduğu öğrenildi. Olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından, Çatal'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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