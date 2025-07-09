Kuşadası'nda Denetimler Sürüyor: 10 İşyeri Ceza Aldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denetim gerçekleştiren asayiş ekipleri, bin 344 şahsı sorgularken, 10 işyerine de idari işlem gerçekleştirdi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde vatandaşların huzur ve güveninin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Kuşadası ilçesinde sahaya inen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü personelleri denetim gerçekleştirdi. Umuma açık işyerlerine yönelik 22 ekip ve 91 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 64 işyeri denetlendi. Ayrıca toplam bin 344 şahsın sorgulaması yapılırken, 'Mala Zarar Verme' suçundan aranan 1 kişi de yakalandı. Kontrollerde 10 işyerine ise 1774 Kimlik Bildirme Kanunu ve Çevresel Gürültü Yönetmeliği'ne aykırılıktan idari işlem yapıldı. Kontrollerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN