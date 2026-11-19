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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çiftlikten firar eden deve kuşu, karayoluna girdi. Herkesin şaşkın bakışları arasında yolda kontrolsüzce koşan deve kuşu hafif bir kaza atlattı. Zaman zaman trafiği tehlikeye atan deve kuşu uzun uğraşlar sonucu yakalanarak kaçtığı çiftliğe geri getirilirken, ilginç anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Kuşadası ilçesi kırsal Değirmendere Mahallesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre bölgedeki bir çiftlikten firar eden deve kuşu bakıcıları da atlatarak karayoluna çıktı. Sürücüleri zor anlar yaşatan deve kuşunu görenler durumu 112 Acil Yardım Hattı'na bildirdi. Bu arada çiftliktekiler de durumu fark edip kaçan hayvanı yakalamak için çalışma başlattı. İri cüssesi nedeniyle kendisini yakalamak isteyenleri zaman zaman korkutan deve kuşu uzun uğraşlar sonucu yakalanabildi.

Kaçışı sırasında bir kamyonete çarpıp yere düştükten sonra koşmaya devam eden deve kuşunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hayvanın kara yolunda ilerlediği anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı