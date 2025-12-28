Haberler

Kuşadası'nda bir kişi evinde ölü bulundu

Kuşadası'nda bir kişi evinde ölü bulundu
Güncelleme:
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 55 yaşındaki Şevket Doğan, apartmanında ölü olarak bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Davutlar Mahallesi Güzelçamlı Caddesi üzerinde bulunan apartmanda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şevket Doğan'dan (55) bir süredir haber alınamaması ve apartmanda kötü koku yayılması üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdi. Eve giren ekipler Doğan'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaklaşık 5-6 günlük olduğu tahmin edilen Doğan'ın cansız bedeni incelemelerin ardından Kuşadası Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

