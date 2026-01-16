Haberler

Ağaca çarpan motosikletli yaralandı, alkollü olduğu tespit edilince para cezası kesildi

Ağaca çarpan motosikletli yaralandı, alkollü olduğu tespit edilince para cezası kesildi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü motosiklet sürücüsü, ağaca çarparak yaralandı. Sürücünün 274 promil alkollü olduğu tespit edilirken, 23 bin 258 TL ceza kesildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ağaca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. 274 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 23 bin 258 TL ypara cezası kesildi.

Kaza, Türkmen Mahallesi Enver Reis Caddesi üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız motosikletiyle seyir halinde olan A.A., henüz bilinemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan sürücünün hastanede yapılan alkol kontrolünde 274 promil alkollü olduğu tespit edildi. Trafik ekipleri tarafından sürücüye, alkollü ve plakasız kullanmak suçlarından toplam 23 bin 258 lira idari para cezası uygularken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
