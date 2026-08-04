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Kuşadası'nda Firari Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı

Kuşadası'nda Firari Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' ve 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçlarından toplam 25 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü O.T. (35) yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmada, hakkında 25 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' ile 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçlarından hakkında toplam 25 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T. (35) isimli firari hükümlü Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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