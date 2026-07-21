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Kuşadası'nda 20 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Kuşadası'nda 20 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
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Uyuşturucu ticareti suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S., Kuşadası'nda polis tarafından yakalanarak Söke Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 20 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesinde Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Ticareti Yapmak veya Sağlama suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S isimli şahıs yakalandı. Şahıs adliyedeki işlemlerinin ardından Söke Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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