Kuşadası'nda 2 Düzensiz Göçmen Yakaladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Yunanistan'ın Sisam Adası'na yüzerek geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı'nın göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçunu önlemeye yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı, Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından Dilek Yarımadası Milliparkı İçmeler koyu bölgesinde gerçekleştirilen devriye esnasında Yunanistan'ın Sisam Adası'na yüzerek geçmeye çalıştıkları tespit edilen 2 erkek düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler GÖKSEM'e teslim edildi. - AYDIN