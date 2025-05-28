Kuşadası Açıklarında 42 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Kuşadası Açıklarında 42 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itilen 42 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, gerekli kontrollerin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Türk karasularına geri itilen 42 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Aydın açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan ve Yunan sahil güvenliği tarafından geri itilen düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Kuşadası açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, deniz üzerinde bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Botları, Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan 42 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenler, gerekli sağlık kontrollerinin ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi'nde yaşanan bu tür olaylara karşı 7/24 görev başında olduklarını vurgularken, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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