Kuşadası Açıklarında 34 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Kuşadası Açıklarında 34 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan'a geçmeye çalışan 34 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 6 çocuk da bulunuyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından geri itilen 6'sı çocuk 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası açıklarında lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. İki can salı içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığınca bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede belirlenen koordinata gelen Sahil Güvenlik ekipleri, 6'sı çocuk toplam 34 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri ve gerekli işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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