Kuş Avında Amcasını Vuran Kardeşler Tutuklandı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, kuş avına çıkan M.C. ve Mutlu C., tartıştıkları amcaları Veysel C.'yi tüfekle vurup öldürdü. Olayın ardından kaçan kardeşler jandarma tarafından kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde kuş avına çıkan iki kardeş, tartıştıkları amcalarını tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan kardeşler, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanıp tutuklandı.

Olay, dün ilçeye bağlı Sevinçli Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. (16) ve ağabeyi Mutlu C. (22) kuş avına çıktı. Aynı bölgede koyunlarını otlatan amcaları Veysel C. (56), hayvanların korktuğunu söyleyerek yeğenlerine tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede büyüdü. 16 yaşındaki M.C., yanında getirdiği tüfekle amcasına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yapılan incelemede amcanın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Amcanın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan kardeşler ise jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
