Kuryeye tekme tokat saldırı

Bursa'da Yıldırım ilçesi Duaçınarı Vişne Caddesi'nde meydana gelen olayda, paket teslimatı yapan kurye ile dönüş yapmak isteyen servis sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

KURYEYE TEKME TOKAT SALDIRI

Tartışmanın büyümesi üzerine servis aracından inen iki kişi, kuryeye tekme tokat saldırdı.

KOŞARAK UZAKLAŞTI

Darbelerden kurtulmak isteyen kurye koşarak olay yerinden uzaklaştı.

GÜVENLİK KAMERASI ANBEAN KAYDETTİ

Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kurye saldırıdan yara almadan kurtuldu.