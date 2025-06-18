Kuryeye tekme tokat saldırı
Bursa'da trafikte yol verme kavgasında iki kişi kuryeye tekme tokat saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, kuryenin canını kurtarmak için olay yerinden koşarak uzaklaştığı görüldü.
Bursa'da Yıldırım ilçesi Duaçınarı Vişne Caddesi'nde meydana gelen olayda, paket teslimatı yapan kurye ile dönüş yapmak isteyen servis sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
KURYEYE TEKME TOKAT SALDIRI
Tartışmanın büyümesi üzerine servis aracından inen iki kişi, kuryeye tekme tokat saldırdı.
KOŞARAK UZAKLAŞTI
Darbelerden kurtulmak isteyen kurye koşarak olay yerinden uzaklaştı.
GÜVENLİK KAMERASI ANBEAN KAYDETTİ
Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kurye saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa