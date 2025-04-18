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Kurusıkı Tabanca Sahibine 11 Bin 977 Lira Ceza

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Aksaray'da polisin durdurduğu hafif ticari araçta bulunan kurusıkı tabanca nedeniyle sürücüye 11 bin 977 lira ceza kesildi ve tabancaya el konuldu.

Kurusıkı tabanca sahibine 11 bin 977 lira ceza

AKSARAY - Aksaray'da polisin şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta kurusıkı tabanca ele geçirilirken, tabanca sahibine 11 bin 977 lira ceza kesilerek tabancaya el konuldu.

Olay Aratol İstiklal Mahallesi Yurtlar bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Yunus Timleri şüphe üzerine 68 EF 277 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araçta yapılan aramada kurusıkı tabanca bulundu. Araç sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan şahıslar tabancanın kendilerine ait olmadığını ve şirket müdürüne ait olduğunu söylemesi üzerine şirket müdürüne ulaşıldı. Olay yerine gelen M.P. isimli şirket müdürüne kabahatler kanunu çerçevesinde 11 bin 977 lira ceza kesilerek her hangi bir belgesi olmayan tabancaya el konuldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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