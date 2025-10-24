Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi

Fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz oyuncularından Gürkan Uygun, katıldığı bir etkinlikte seyircilere unutulmaz anlar yaşattı.

DİZİDE SÖYLEDİĞİ TÜRKÜYÜ OKUDU

Dizide canlandırdığı Memati karakterinin söylediği türküden kısa bir kesit okuyan Uygun'un o anları, etkinlikte bulunan bir izleyici tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Uygun'un okuduğu türkü, dizinin hayranları arasında duygu dolu anlar yaşanmasına sebep olurken, katılımcılar da Uygun'u performansından dolayı coşkuyla alkışladı.