Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi

Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi Haber Videosunu İzle
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Güncelleme:
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz oyuncularından Gürkan Uygun katıldığı bir etkinlikte, dizide canlandırdığı Memati karakterinin söylediği türküden kısa bir kesit okudu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

  • Gürkan Uygun, Kurtlar Vadisi dizisindeki Memati karakterini canlandırdı.
  • Gürkan Uygun, bir etkinlikte Memati karakterinin söylediği türküden kısa bir kesit okudu.
  • Etkinlikteki bir izleyici, Gürkan Uygun'un türkü okuma anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
  • Gürkan Uygun'un türkü okuması, dizinin hayranları arasında duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.
  • Etkinlik katılımcıları, Gürkan Uygun'u performansından dolayı alkışladı.

Fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz oyuncularından Gürkan Uygun, katıldığı bir etkinlikte seyircilere unutulmaz anlar yaşattı.

DİZİDE SÖYLEDİĞİ TÜRKÜYÜ OKUDU

Dizide canlandırdığı Memati karakterinin söylediği türküden kısa bir kesit okuyan Uygun'un o anları, etkinlikte bulunan bir izleyici tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Uygun'un okuduğu türkü, dizinin hayranları arasında duygu dolu anlar yaşanmasına sebep olurken, katılımcılar da Uygun'u performansından dolayı coşkuyla alkışladı.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

Mematinin sakalı hiç yakışmamış çok kötü olmuş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCahil Avcısı:

offf habere bak yılın habercilik başarısı… sizi editör diye işe alanın!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endrick'in Real Madrid'den ayrılmak için tek bir şartı var

Real Madrid'den ayrılmak için tek bir şartı var
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
