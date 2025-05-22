Kurtlar Vadisi'nin kaderini değiştiren kararı yıllar sonra açıkladı

Türk televizyon tarihine damga vuran ve bir dönemin fenomeni haline gelen Kurtlar Vadisi dizisi, yıllar geçmesine rağmen halen gündemdeki yerini koruyor. Dizi, sadece aksiyon sahneleri ve siyasi göndermeleriyle değil, aynı zamanda güçlü karakterleriyle de hafızalarda derin izler bıraktı. Bu karakterlerin başında ise hiç kuşkusuz Özgü Namal'ın canlandırdığı "Elif Eylül" geliyor.

Yıllardır ekranlardan uzak bir yaşam süren Özgü Namal, 2020 yılında hayat arkadaşı Ahmet Serdar Oral'ı kaybetmesinin ardından uzun bir inziva dönemine girmişti. Acılı sürecin ardından İstanbul'a dönen oyuncu, medya ve ekran dünyasından uzak kalmayı tercih etti. Ancak son günlerde adı tekrar gündeme geldi, hem de oldukça çarpıcı bir iddiayla.

İLK KEZ AÇIKLADI

Berfu Yenenler'in YouTube'da yayınlanan Talk Show Perileri programına konuk olan oyuncu Tuba Ünsal, magazin dünyasını şaşkına çeviren bir açıklamada bulundu. Ünsal, 2003 yılında Kurtlar Vadisi dizisinin "Elif Eylül" karakteri için yapımcılarla görüştüğünü ve rol için son aşamaya kadar geldiğini ancak çekimlerden hemen önce tercihin Özgü Namal'dan yana kullanıldığını ilk kez açıkladı. Ünsal programda şu ifadeleri kullandı, "Elif rolü ilk bana teklif edildi. Elif karakterini ben canlandıracaktım. Proje başlamasına çok yakın bir zaman kala iptal oldu. O dönem bu olaya çok üzülmüştüm, çok dert etmiştim"