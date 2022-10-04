Kurtarılmak isterken batan tekne 2 gündür kurtarılmayı bekliyor 3. Sayfa Haberleri Kurtarılmak isterken batan tekne 2 gündür kurtarılmayı bekliyor Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde karaya oturan ve kurtarıldıktan sonra tersaneye götürülmek istenirken batan balıkçı teknesi, 2 gündür kurtarılmayı bekliyor. Kurtarılmak isterken batan tekne 2 gündür kurtarılmayı bekliyor KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde karaya oturan ve kurtarıldıktan sonra tersaneye götürülmek istenirken batan balıkçı teknesi, 2 gündür kurtarılmayı bekliyor. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 22 Eylül tarihinde fırtına sebebiyle balıkçı limanına sığınmak isteyen balıkçıların bulunduğu Dur-67 isimli tekne, İlişli Limanı'nda karaya oturdu. Fırtınanın dinmesinin ardından karaya oturan tekne, 2 gün önce tamir edilmesi için İnebolu Limanına' götürülürken su almaya başladı. Balıkçı tekneleri ile Evrenye Balıkçı Barınağı'na çekilmek istenen tekne battı. 2 gündür kurtarılmayı bekliyor 2 gün önce batan teknenin kurtarılması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Tekne vinç gemi ile battığı yerden kaldırılması planlanan gemi daha sonra tersaneye götürülerek tamir edilecek. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Şahin Demir Kastamonu Bozkurt 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kurtarılmak isterken batan tekne 2 gündür kurtarılmayı bekliyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.