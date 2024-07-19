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Siirt'te motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, dün gece Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ticari araç ile Bünyamin T. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Bünyamin T. ve motosiklette bulunan Samet T. yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Kurtalan Siirt Trafik Kazaları 3.Sayfa Haberler

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