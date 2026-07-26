Kurtalan’da maddi hasarlı trafik kazası

Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki araç çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Selahattin Eyyubi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aracın karıştığı kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı