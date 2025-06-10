Kurtalan'da lojman bahçesinde yangın paniği

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde lojman bahçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Kurtalan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan sağlık hizmetleri lojmanlarının bahçesinde çıktı. Nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın daha sonra söndürüldü. Soğutma çalışması yapan ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.