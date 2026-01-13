Haberler

Siirt'te iki kaçak avcıya 38 bin lira ceza

Siirt'te iki kaçak avcıya 38 bin lira ceza
Güncelleme:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki kaçak avcıya, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet nedeniyle toplamda 38 bin 606 lira para cezası kesildi. Ayrıca, takozsuz av tüfekleri de kamuya geçirilmek üzere confiscated edildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki kaçak avcıya 38 bin 606 lira para cezası uygulandı.

Kurtalan'da Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Merkez Şefliği av koruma ve kontrol ekipleri tarafından yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet kapsamında 2 kişiye avcılık belgesi olmadan, ava kapalı alanda, takozsuz av tüfekleri ile avlanmaktan dolayı 38 bin 606 TL idari para cezası uygulandı. Faaliyet esnasında 2 adet takozsuz av tüfeği için mülkiyeti kamuya geçirme cezası uygulandı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
