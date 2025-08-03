Kuril Adaları'nda 7 Büyüklüğünde Deprem!

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Rusya'ya bağlı Kuril Adaları'nda 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 35 kilometre derinlikte oldu ve tsunami uyarısı yapılmadı.

Rusya'ya bağlı Kuril Adaları'nda 7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, tsunami uyarısı yapılmadı.

Rusya, Çarşamba günü Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na (USGS) göre, Rusya'ya bağlı Kuril Adaları'nda 35 kilometre derinlikte 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. USGS açıklamasında, sarsıntının yerel saatle 05.47'de başladığı belirtildi. Pasifik Tsunami Uyarı Sistemi, depremin ardından herhangi bir tsunami uyarısı yapılmadığını bildirdi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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