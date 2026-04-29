Didim'de Kürek Sörfü Yapan İki Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde kürek sörfü için denize açılan ve geri dönemeyen iki şahsın yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Didim önlerinden 2 şahsın kürek sörfü ile denize açıldığı ve geri dönemediği bilgisinin alınması üzerine başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde bahse konu şahıslar Sahil Güvenlik Botu üzerine alınarak Didim Limanı'na intikal ettirildi. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı