Didim'de Kürek Sörfü Yapan İki Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı
Aydın'ın Didim ilçesinde kürek sörfüyle denize açılan ve geri dönemeyen iki şahıs, Sahil Güvenlik ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı. Ekipler, ihbar üzerine başlattıkları arama kurtarma faaliyetleri sonucunda şahısları bota alarak Didim Limanı'na getirdi. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Didim önlerinden 2 şahsın kürek sörfü ile denize açıldığı ve geri dönemediği bilgisinin alınması üzerine başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde bahse konu şahıslar Sahil Güvenlik Botu üzerine alınarak Didim Limanı'na intikal ettirildi. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı