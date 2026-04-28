Kurduğu düzenek başını yaktı, 14 yaşındaki sürücüye 40 bin TL ceza

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, elektrikli motosikletine taktığı havalı korna ile çevreye rahatsızlık veren 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye 40 bin TL idari para cezası uygulandı.

Çay Mahallesi Seka Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir motosikletten yükselen aşırı sesler, çevredeki vatandaşların şikayetine neden oldu. İhbar üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, aracı durdurarak denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, sürücü K.I.'nın henüz 14 yaşında olduğu ve sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi.

Araç üzerindeki detaylı incelemede ise motosiklete standart dışı bir havalı korna sistemi entegre edildiği belirlendi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan gence yasal maddeler gereğince toplam 40 bin TL ceza kesilirken, elektrikli motosiklet trafikten men edilerek çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

