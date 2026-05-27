Kaçan kurbanlığın saldırısından bodruma sığınarak kurtuldu

Çorum’da sahibinin elinden kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı. Saldırgan tavırlar sergileyen hayvandan korunmak isteyen sahibi, evin bodrum katına sığınırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çorum’un Gürpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Durmuş Kalınbacak’ın kesmek istediği kurbanlık hayvan, bir anda elinden kurtularak kaçmaya başladı.

Bahçede koşarak saldırgan hareketler sergileyen kurbanlıktan korunmak isteyen Kalınbacak, evin bodrum katına sığındı. Kurbanlığın bodrum kapısının önünden ayrılmaması nedeniyle Kalınbacak bir süre içeride mahsur kaldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Panik atak hastası olduğu öğrenilen ve fenalaşan Kalınbacak’a sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Saldırgan tavırlar sergileyen kurbanlık ise veteriner ekiplerinin yaptığı sakinleştirici müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Kalınbacak, kontrol amaçlı Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

