Haberler

Kaçan kurbanlığın saldırısından bodruma sığınarak kurtuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum’da sahibinin elinden kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı. Saldırgan tavırlar sergileyen hayvandan korunmak isteyen sahibi evin bodrum katına sığınarak mahsur kaldı. Panik atak geçiren vatandaş hastaneye kaldırılırken, kurbanlık veteriner ekiplerinin sakinleştirici müdahalesiyle kontrol altına alındı.

  • Çorum'da Durmuş Kalınbacak'ın kesmek istediği kurbanlık hayvan elinden kaçtı.
  • Kalınbacak, saldırgan hayvandan korunmak için evin bodrum katına sığındı.
  • Hayvan sakinleştirilerek kontrol altına alındı; Kalınbacak hastaneye kaldırıldı.

Çorum’da sahibinin elinden kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı. Saldırgan tavırlar sergileyen hayvandan korunmak isteyen sahibi, evin bodrum katına sığınırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çorum’un Gürpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Durmuş Kalınbacak’ın kesmek istediği kurbanlık hayvan, bir anda elinden kurtularak kaçmaya başladı.

Bahçede koşarak saldırgan hareketler sergileyen kurbanlıktan korunmak isteyen Kalınbacak, evin bodrum katına sığındı. Kurbanlığın bodrum kapısının önünden ayrılmaması nedeniyle Kalınbacak bir süre içeride mahsur kaldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Panik atak hastası olduğu öğrenilen ve fenalaşan Kalınbacak’a sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Saldırgan tavırlar sergileyen kurbanlık ise veteriner ekiplerinin yaptığı sakinleştirici müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Kalınbacak, kontrol amaçlı Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
Özel'den namaz çıkışı 'Yeni parti kuracak mısınız?' sorusuna net yanıt

Özel'e açık açık soruldu: Yeni parti kuracak mısınız?
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım

Akrabasının boğazını kesip cansız bedenini kahvehanenin önüne attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

''Büyüyünce Neuer olacağım'' diyordu! Şimdi tüm Türkiye onu tanıyor

Bu küçük çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm Türkiye adını ezbere biliyor
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı

Birçok insanın hayalini kurduğu serveti, otogarda bırakıp gitti
İrem Derici'den esneklik şov! 'Bir de dansçı olacaksınız' deyip yaptı

Ünlü şarkıcıdan esneklik şov! "Bir de dansçı olacaksınız" dedi
Bayram sabahı gülümseten 'Rize simidi' muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba

Bayram sabahı gülümseten Rize simidi sohbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
Sultan Abdülmecid'in şifa bulduğuna inanılan camide 100 yıllık kılıçla bayram hutbesi

100 yıllık kılıçla bayram hutbesi
Motosiklet kazasında ağır yaralanan lise öğrencisi, 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kazada ağır yaralanmıştı! 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in 'keçi' paylaşımına dikkat çeken yorum

Sevgilisinin bu anlarına yorumu ağır oldu