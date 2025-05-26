Kurban Satıcılarından Polis Ekiplerine Saldırı

Kurban Satıcılarından Polis Ekiplerine Saldırı
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Ankara Keçiören'de kurban satıcıları, denetime gelen İl Tarım Orman Müdürlüğü yetkililerine engel olmak istedi. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerine saldıran satıcılara müdahale edildi.

Denetim yapılmasına izin vermeyen kurban satıcılarından polise saldırı

ANKARA - Ankara Keçiören'de denetime gelen İl Tarım Orman Müdürlüğü yetkililerine engel olmak isteyen kurban satıcıları, duruma müdahale eden polis ekiplerine saldırdı.

Olay, Keçiören'de yer alan Bağlum Kurban Pazarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kurban satıcılarından bazıları denetim yapmaya gelen Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine engel olmak istedi. Durum üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kurban satıcılarının olaya müdahale etmeye çalışan polislere saldırması nedeniyle arbede çıktı. Olay yerine gönderilen takviye polis ekiplerinin müdahalesiyle çıkan arbede sonlandırılırken, bazı polislerin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Gözaltına alınan saldırganların ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - 3.Sayfa
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