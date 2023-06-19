Kurban pazarında skandal görüntü! Büyükbaş hayvana zorla içki içirdi

Kurban Bayramı öncesi kurban pazarında çekilen bir görüntü büyük tepki topladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde kurban satan kişinin büyükbaş kurbanlığa zorla içki içirdiği anlar yer alıyor.

Kurban Bayramı öncesi Tiktok'ta skandal bir video paylaşıldı. Görüntülerde kurbanlık hayvan temin etmek için gelinen pazarda kurban satıcılarından birinin büyükbaş kurbanlığa zorla içki içirdiği anlar yer alıyor.

Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntü sonrası vatandaşlar yetkililere seslenerek bu kişi hakkında yasal işlem yapılmasını istedi.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

- İyice zıvanadan çıktınız.

- 2000 lira ceza yaz, bırak!

- Ne manasız hareket! Amaç?

- İki ayaklı öküz ile diğerinin yer değiştirmesini çok isterdim.

- Çıldırmak üzereyim siz insanların inançlarıyla nasıl dalga geçersiniz? Allah ıslah etsin sizi...

- Böyle insanların ciddi psikolojik problemleri var. Bunlara Allah merhamet etmesin.