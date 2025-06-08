Kurban Bayramı tatilinin ilk 3 gününde acı bilançosu: 26 can kaybı!

Kurban Bayramı tatilinin ilk 3 gününde acı bilançosu: 26 can kaybı!
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Kurban Bayramı tatilinin ilk 3 gününde acı bilançosu: 26 can kaybı!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde (Perşembe, Cuma ve Cumartesi) 2.238 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 26 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti, 3 bin 590 vatandaşımız ise yaralandı." dedi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin üçüncü gününde meydana gelen kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısını ve yapılan denetimleri sosyal medya hesabından açıkladı.

Bakan Yerlikaya "Kurban Bayramı'nın 2. günü ( Cumartesi ) 683 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 9 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1.143 vatandaşımız ise yaralandı." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

"Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde (Perşembe, Cuma ve Cumartesi) 2.238 trafik kazası meydana geldi. Maalesef, 26 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 3.590 vatandaşımız ise yaralandı. 26 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil."

1.3 MİLYON ARAÇ DENETLENDİ

Kurban Bayramı'nda Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayramın ilk 3 gününde trafik ekiplerimizce; 1 milyon 351 bin 653 araç denetlendi. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUğur Çetin:

Bence denetimler sikilaşmalı cezalar artmalı

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