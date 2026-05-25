Sivil trafik jandarmaları şehirlerarası otobüslerde

Kurban Bayramı öncesi meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla sivil trafik jandarmaları şehirlerarası yolcu otobüslerinde görev yapıyor. Yol boyunca şoför ve yolcuları takip eden sivil trafik jandarmaları, kural ihlallerinde otobüsleri durdurarak gerekli işlemi yapıyor.

Aksaray'da İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri tarafından bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı. Bu çerçevede özellikle yolcu otobüslerinin karıştığı kazalara yönelik çeşitli faaliyetler yürüten trafik jandarması, bayram öncesi ve bayram sonrası olmak üzere sivil denetimlere başladı. Ekipler, Kurban Bayramı tatili nedeniyle kara yollarında meydana gelen araç yoğunluğuna bağlı olarak şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin karışabileceği trafik kazaları ile bu kazalara bağlı olarak meydana gelebilecek can kayıplarının önlenmesi ve sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin artırılması amacıyla çalışıyor. Çalışmalarda, otobüslerde sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanımı, otobüs sürücülerinin seyir halinde cep telefonu kullanımı, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uyum ile sürücülerin çalışma ve dinlenme süreleri denetleniyor. Denetimler sırasında, araç içerisinde yolcu olarak bulunan sivil trafik jandarması tarafından tespit edilen kural ihlalleri, uygulama noktalarında görevli trafik ekiplerine bildirilerek araçlar durduruluyor. Sürücülere yapmış oldukları kural ihlalleri hakkında bilgilendirme yapılarak gerekli idari işlemler uygulanıyor. Ayrıca sürücü ve yolcular, başta emniyet kemeri kullanımı olmak üzere güvenli seyahat kuralları konusunda bilgilendirilerek, vatandaşlara huzurlu ve güvenli yolculuklar temennisinde bulunuluyor.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla trafik denetim faaliyetlerimiz bayram süresince aralıksız ve hassasiyetle devam edecektir" denildi. - AKSARAY

