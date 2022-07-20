Kurban Bayramı'nda Konya merkezde ölümlü kaza yaşanmadı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatilinde trafik kaza istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, yapılan denetimlerin artması ve alınan önlemlerle ölümlü kazalar yüzde 50 azaldı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatile gitmek için yola çıkan sürücüler, şehirlerarası yollardaki yoğunluğu arttırdı. Artış yaşanmasıyla birlikte her yıl bayramda yaşanan kazaların azaltılması için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen denetimler ve yapılan eğitici bilinçlendirme çalışmaları ile kaza oranlarında 2021 yılına göre düşüş yaşandı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 7-18 Temmuz tarihleri arasındaki trafik verilerini açıkladı. Bayram tatili süresince Konya'da trafik kazalarının önüne geçmek ve can kayıplarını en aza indirmek için şehir içi ve ilçelerde toplamda 140 ekip ve 270 personel görev aldı. Yapılan denetimlerde toplamda 50 bin 692 araç denetlendi. Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerinin bayram süresince yaptığı uygulamalarla kaza oranlarında düşüş yaşandı. Önceki yıl Kurban Bayramı dönemine göre yaralanmalı kazalarda yüzde 31.8, ölümlü kazalarda yüzde 50, toplam kazalarda ise yüzde 32.6 oranında düşüş yaşandı.

İl merkezinde ölümlü kaza sayısı sıfır

Konya il merkezinde Kurban Bayramı döneminde hiç ölümlü kaza yaşanmazken, yaralanmalı kazalarda bir önceki yıla göre il merkezinde yüzde 14.8, ilçelerde 25.7 azalma yaşandı. Yapılan kontrollerde ise sürücüler tarafından yapılan trafik ihlallerinde yüzde 44.3 düşüş yaşandığı belirlendi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa